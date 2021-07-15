Колин Фаррелл считает, что из Роберта Паттинсона получился идеальный Бэтмен

Лос-Анджелес, 15 июля. Ирландский актер Колин Фаррелл остался в полном в восторге от съемок в новом «Бэтмене». В интервью звезда рассыпался в комплиментах режиссеру Мэтту Ривзу.

Колин Фаррелл счастлив, что ему выдался шанс стать частью захватывающей вселенной Бэтмена. В новом супергеройском перезапуске, режиссером которого стал Мэтт Ривз, ирландский актер исполнил роль злодея Пингвина. По словам Фаррелла, он снялся только в шести или семи сценах, но за это короткое время его поразила отдача, с которой работает Ривз.

«Мэтт Ривз проделал невероятную работу, чтобы сохранить Бэтмена знакомым, но в то же время сделать его уникальным и новым <...>Он опирается на комиксы, но не заимствует что-то конкретное», — рассказал актер в интервью SFX Magazine.

Отдельно Фаррелл отметил и звезду саги «Сумерки» Роберта Паттинсона в роли Бэтмена. По мнению артиста, его коллега идеально справился с задачей сыграть супергероя. К тому же, с иронией добавил Фаррелл, Паттинсон идеально выглядит в костюме этого персонажа.

«Он действительно очень талантливый артист, и в некотором смысле он самый настоящий Бэтмен. Так что, я думаю, Паттинсон идеально подходит для этой роли», — подытожил артист.

Премьера «Бэтмена» запланирована на 3 марта следующего года. По слухам, после релиза режиссер Мэтт Ривз займется созданием сериала для HBO, в котором будет рассказываться о полиции Готэма.

Недавно стало известно, что Роберт Паттинсон отказался от роли в триллере Клер Дени «Звезды в полдень». Вместо него в фильме снимется звезда Kingsman Тэрон Эджертон.