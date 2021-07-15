Ракетчики ЮВО «уничтожили» комплексы ПВО противника на учениях в Северной Осетии

Москва, 15 июля. В Северной Осетии прошли учения с участием ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе маневров военнослужащие совершили марш-бросок в заданный район, где развернули оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» на неподготовленных позициях. После этого бойцы проверили работу всех систем и выполнили перегрузку ракет с использованием транспортно-заряжающих машин.

Позднее ракетчики нанесли удары по командным пунктам и средствам противовоздушной обороны противника, выполнив электронные пуски.

«Ракетчики также выполнили задачи по многократной смене стартовых позиций, отразили нападение условной диверсионно-разведывательные группы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы армейского корпуса Черноморского флота ВМФ РФ отразили нападение диверсионной группы условного противника на госпиталь в Крыму. По легенде учений диверсанты проникли на территорию медучреждения с целью его захвата. К месту инцидента оперативно прибыли военнослужащие армейского корпуса ЧФ, которые нейтрализовали диверсантов.