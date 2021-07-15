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Полуторагодовалая девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Калужской области
Происшествия
Полуторагодовалая девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Калужской области
СК по Вологодской области

Калуга, 15 июля. Следователи начали проверку после падения маленького ребенка с высоты пятого этажа.

По предварительным данным, ЧП произошло в городе Ермолино, когда малышка ненадолго осталась в комнате без присмотра. Вскоре девочка оказалась на асфальте перед домом. На место происшествия вскоре прибыли медики скорой помощи, которые доставили пострадавшую в местную больницу.

Там ее осмотрели врачи, которые рассказали, что не выявили у маленькой пациентки переломов. Пока малышка остается под пристальным вниманием специалистов. По факту произошедшего прокуратура инициировала проверку.

Годовалая девочка не смогла пережить падение с высоты в Петербурге. Она умерла в машине скорой помощи по пути в клинику.

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