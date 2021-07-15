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Военный эксперт рассказал, чем для России опасны полеты разведчиков ВВС США у Крыма
Армия
Военный эксперт рассказал, чем для России опасны полеты разведчиков ВВС США у Крыма
wikipedia.org  /  Pedro Aragão

Москва, 15 июля. Полеты самолетов-разведчиков ВВС США над Черным морем представляют серьезную угрозу безопасности России. Об этом заявил доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Ранее стало известно, что российский истребитель Су-30 поднимался в небо на перехват самолета-разведчика EP-3Е ВВС США, который пытался приблизиться к границам России над акваторией Черного моря.

Подберезкин отметил, что экипажу российского истребителя удалось оперативно взять на сопровождение американский самолет-разведчик, после чего-тот спешно покинул Черноморский регион. По его словам, разведывательный самолет является объектом первоочередной опасности. При этом в случае военного противостояния подобные самолеты «подлежат уничтожению в первую очередь». Такие самолеты оснащены специальным оборудованием, которое способно осуществлять сбор разведданных на расстоянии до 500 километров.

«Они буквально каждый день внимательно мониторят дислокацию наших войск, частоты, на которых работают наши радиолокационные станции. Конечно, мы научились реагировать на эти провокации. Но их активность резко повышается», — сказал Подберезкин в эфире радио Sputnik.

Стоит отметить, что ранее российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили два самолета ВВС США, которые двигались к границам России над нейтральными водами Черного моря.

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