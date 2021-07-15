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Директор лежащей в коме МакSим отреагировала на смерть Петра Мамонова
Общество
Директор лежащей в коме МакSим отреагировала на смерть Петра Мамонова
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 15 июля. Директор певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова) Маргарита Соколова прокомментировала печальную новость о смерти основателя группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова.

Об уходе знаменитого музыканта из жизни стало известно 15 июля. Пост о смерти артиста появился на странице в Instagram, посвященной его творчеству. Соколова отреагировала на печальное известие в комментариях, обратившись при этом к Господу.

«Упокой, Господь, в селениях твоих! Вечная память!» — написала директор лежащей в коме МакSим.

Между случаями Максимовой и Мамонова можно найти много общего. Перед смертью 70-летний музыкант провел около двух недель в искусственной коме и на аппарате ИВЛ. Причиной ухода актера из жизни стали последствия коронавируса.

МакSим попала в больницу в середине июня. После госпитализации 38-летнюю певицу тоже ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Поклонники исполнительницы хита «Знаешь ли ты надеются», что ей удастся выздороветь.

Незадолго до госпитализации Максимова пела на концерте в Казани. Артистка признавалась, что вышла на сцену с высокой температурой. Поклонников МакSим ужаснуло видео с этого выступления.

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макsим мамонов звуки му
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