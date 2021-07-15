Шведские ученые назвали срок сохранения антител после легкой формы COVID-19

Стокгольм, 15 июля. Сроки сохранения антител в организме человека, который переболел коронавирусом в легкой форме, выяснили шведские ученые.

На протяжении года ученые анализировали образцы крови у сотрудников больницы. В итоге они пришли к выводу, что у 19% из них были антитела к коронавирусу. Также исследователи взяли кровь у пациентов, госпитализированных с COVID-19.

«Мы наблюдаем хорошую реакцию на антитела через год после легкой формы COVID-19», — пишут они в исследовании.

Антитела к коронавирусу способны бороться с его новыми штаммами, которые в данный момент активно распространяются по территории Европы. Несмотря на это, на сегодняшний день вакцинация по-прежнему является единственным способом обезопасить себя от тяжелого течения COVID-19 и от его опасных последствий.

Британские ученые считают, что коронавирус проявляется по-разному у людей различных возрастных групп. Признаки COVID-19 можно определить на ранней стадии у человека любого возраста по определенным симптомам. Основными признаками по-прежнему остаются высокая температура и кашель. Однако нередко эта опасная инфекция сопровождается головной и мышечной болью, а также проблемами с пищеварением.