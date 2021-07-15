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Россия поделилась с Суданом опытом в управлении и эксплуатации трансграничных вод
Весь мир
Россия поделилась с Суданом опытом в управлении и эксплуатации трансграничных вод
wikipedia.org  /  Olegivvit / CC BY 2.5

Москва, 15 июля. Глава МИД Судана Марьям ас-Садик аль-Махди обсудила во время встречи с российским министром природных ресурсов и окружающей среды Александром Козловым будущее экономического сотрудничества между двумя странами, вопросы трансграничных вод и кризис вокруг эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ).

«Министр рассказала об экономических реформах, проведенных переходным правительством с целью создания соответствующей среды для инвестиций, а также о недавно утвержденных законах, таких как Закон о партнерстве между государством и частным сектором», — говорится в заявлении МИД Судана на его официальной странице в Facebook.

Аль-Махди также затронула тему подписания меморандума о взаимопонимании между министрами финансов двух государств относительно списания долгов перед Россией в рамках инициативы в отношении бедных стран с крупной задолженностью (HIPC). По ее словам, этот механизм дает Судану право привлекать иностранные инвестиции и международные предприятия, «во главе которых — российские компании ввиду наличия большого к ним доверия и хорошей репутации производимой ими продукции».

Стороны подчеркнули глубину и прочность двусторонних отношений, а также важность укрепления сотрудничества во всех областях, особенно в сфере инфраструктуры, энергетики, полезных ископаемых, связи, сельского хозяйства и гражданской авиации.

Касаясь темы ГЭС Хидасэ, которую Эфиопия строит на Голубом Ниле, министр иностранных дел подробно разъяснила историю создания плотины, ее выгоды и убытки, рассказала об этапах переговоров. Она также проинформировала о позиции Судана по данному вопросу и объяснила причины его неприятия одностороннего заполнения водохранилища со стороны Аддис-Абебы.

Со своей стороны, Козлов поделился российским опытом в управлении и эксплуатации трансграничных вод, которые РФ делит с некоторыми соседними странами, сосредоточив внимание на роли Федерального агентства Росводресурсы и имеющихся в данном отношении законов и юридических соглашениях.

Кроме того, стороны обсудили предстоящую работу совместного Судано-российского экономического комитета, созыв которого отложили из-за пандемии COVID-19. По словам Аль-Махди, важно организовать его в Хартуме до конца этого года в сроки, определенные совместно обеими сторонами.

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