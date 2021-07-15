На Украине объяснили задержку поставки танка «Оплот» проблемой финансирования

Киев, 15 июля. Государственная компания «Укрспецэкспорт» до сих пор не получила танк «Оплот-Т», который должен был быть отгружен не позднее 30 июня текущего года.

Согласно информации, контракт с Заводом имени Малышева включает в себя поставку одного танка «Оплот-Т» с боеприпасами и на текущий момент его сумма составляет почти 4,6 млн долларов США.

На предприятии задержку объяснили холодной погодой и проблемами финансирования, однако работники компании также рассказали об отсутствии своевременных зарплатных выплат. Проблемы с выполнением контракта возникли и с другим танком — Т-64. Эти машины необходимо было модернизировать для увеличения мощности, маневренности и скорости.

Ранее пробный выстрел новым танковым боеприпасом для танка Т-14 «Армата» показали в замедленной съемке. Испытания прошли на полигоне самого закрытого НИИ страны — 38-го НИИИ БТВТ.