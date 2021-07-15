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Ростех представит универсальный модуль воздушных данных на авиасалоне МАКС-2021

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:44
Армия
Ростех представит универсальный модуль воздушных данных на авиасалоне МАКС-2021
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 15 июля. Концерн радиоэлектронные технологии (КРЭТ) госкорпорации «Ростех» презентует на МАКС-2021 универсальный модуль воздушных данных МВД-90-2.

Согласно информации, новая разработка российских специалистов Ульяновского конструкторского бюро приборостроения обеспечивает передачу данных о воздушном потоке и температуре торможения, которые важны для контроля за ходом испытаний. Новинка также хорошо защищена от внешних факторов, таких как электромагнитные излучения или молния.

«Планируется, что уже в ближайшие полгода изделие будет использоваться при проведении летных испытаний отечественных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Выпуск продукции будет запущен 2022 году», — подчеркнул гендиректор АО «КРЭТ», Николай Колесов.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» готова продемонстрировать миру новый одномоторный истребитель. Она выпустила по этому поводу ролик с анонсом, над скрытым смыслом которого теперь бьются американские эксперты.

Известно, что новый военный самолет от Ростеха будет представлен в первый день Международного салона МАКС-2021, передает сайт 360tv.ru.

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ростех крэт МАКС-2021
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