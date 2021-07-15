Правоохранители подозревают саратовчанку организации секс-бизнеса

Саратов, 15 июля. Женщина наняла трех девушек и мужчину, при содействии которых оказывала интимные услуги.

Жительницу Саратова подозревают в организации проституции. По версии следствия, злоумышленница привлекла к незаконной деятельности трех девушек из Краснодарского края. Работницы секс-индустрии оказывали интимные услуги в специально оборудованной квартире и в нескольких саунах областного центра.

Предполагаемым преступницам помогал мужчина, который развозил девушек по адресам и выполнял функцию охранника.

Также некоторое время назад стало известно, что директор школы в Ставрополье заплатил девочке-подростку за то, чтобы она оказала ему интимные услуги.