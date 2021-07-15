Стариков: сторонники Навального теряют последние остатки общественной поддержки в РФ

Москва, 15 июля. Несколько последних судебных процессов над сторонниками осужденного блогера Алексея Навального прошли при полном равнодушии россиян, отметил политолог Николай Стариков.

В частности, всего несколько человек (кроме юристов и охраны) присутствовали на рассмотрении дела по факту нарушения санитарных норм Любовью Соболь во время несанкционированных митингов в Москве, отметил политолог в интервью «Народным Новостям».

Аналогичная картина наблюдается на процессах над другими активистами бывшего ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). При этом «живая поддержка» сторонников Навального сошла на нет, так как они утратили даже интерес со стороны российской общественности, уверен Стариков.

«Без мощнейшей накачки зарубежных СМИ, наших внутренних интернет ресурсов, этих людей (активистов ФБК и аффилированных с ним структур. — Прим. ред.) мало кто узнает. Еще меньше людей готовы выходить на какие-то акции», — отметил собеседник «Народных Новостей».

Представителям так называемой «несистемной» оппозиции нечего предложить гражданам РФ, поэтому они теряют остатки общественной поддержки, уверен Стариков. Он предположил, что окончательно списывать со счетов ФБК и связанных с ним людей еще рано. Запад наверняка попытается поставить под сомнение итоги выборов в российскую Государственную думу, которые пройдут в сентябре. Вот тогда «дремлющая сетка» сторонников Навального может потребоваться внешним спонсорам антироссийской деятельности для попытки дестабилизировать положение в РФ, предупредил политолог.

Ранее стало известно о фактическом расколе в петербургской организации партии «Яблоко» в связи с отношением одного из партийных лидеров Григория Явлинского к Навальному и его сторонникам.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.