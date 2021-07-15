Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 21:23
21:18
Политика
Президенты САР и Ирака обсудили взаимоотношения стран
21:09
Политика
Публицист Кот рассказал о действиях диверсионных отрядов в России
21:08
Армия
В США раскрыли детали ответа Пентагона на гавайский маневр России
21:07
Шоу-бизнес
Музыкант Сергей Галанин поделился с ФАН воспоминаниями о Петре Мамонове
21:03
Общество
Эксперт рассказала, примет ли Крым рекордные восемь миллионов туристов
21:02
Общество
Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини едва не заменил Стива Карелла в «Офисе»
21:00
Происшествия
Долги по зарплате привели к возбуждению дела против челябинского застройщика
20:59
Спорт
Аналитик объяснил, почему Евро-2020 стал лучшим турниром Европы в истории
20:58
Армия
Глава ОАК: производство самолетов Ту-160М обеспечит загрузку Казанского авиазавода
20:57
Армия
В Сети показали видео тушения пожаров в Якутии с помощью авиации Минобороны РФ
Все новости

Стариков: сторонники Навального теряют последние остатки общественной поддержки в РФ

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:43
Общество
Стариков: сторонники Навального теряют последние остатки общественной поддержки в РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июля. Несколько последних судебных процессов над сторонниками осужденного блогера Алексея Навального прошли при полном равнодушии россиян, отметил политолог Николай Стариков.

В частности, всего несколько человек (кроме юристов и охраны) присутствовали на рассмотрении дела по факту нарушения санитарных норм Любовью Соболь во время несанкционированных митингов в Москве, отметил политолог в интервью «Народным Новостям».

Аналогичная картина наблюдается на процессах над другими активистами бывшего ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). При этом «живая поддержка» сторонников Навального сошла на нет, так как они утратили даже интерес со стороны российской общественности, уверен Стариков.

«Без мощнейшей накачки зарубежных СМИ, наших внутренних интернет ресурсов, этих людей (активистов ФБК и аффилированных с ним структур. — Прим. ред.) мало кто узнает. Еще меньше людей готовы выходить на какие-то акции», — отметил собеседник «Народных Новостей».

Представителям так называемой «несистемной» оппозиции нечего предложить гражданам РФ, поэтому они теряют остатки общественной поддержки, уверен Стариков. Он предположил, что окончательно списывать со счетов ФБК и связанных с ним людей еще рано. Запад наверняка попытается поставить под сомнение итоги выборов в российскую Государственную думу, которые пройдут в сентябре. Вот тогда «дремлющая сетка» сторонников Навального может потребоваться внешним спонсорам антироссийской деятельности для попытки дестабилизировать положение в РФ, предупредил политолог.

Ранее стало известно о фактическом расколе в петербургской организации партии «Яблоко» в связи с отношением одного из партийных лидеров Григория Явлинского к Навальному и его сторонникам.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Стариков: сторонники Навального теряют последние остатки общественной поддержки в РФ
навальный фбк стариков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru