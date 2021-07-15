Полузащитник сборной Англии Сака выступил с заявлением после Евро-2020

Лондон, 15 июля. Игрок сборной Англии Букайо Сака, который не забил решающий пенальти в финале чемпионата Европы, выступил с заявлением после травли в соцсетях.

Английский полузащитник Букайо Сака призвал прекратить оскорблять футболистов на расовой почве в социальных сетях в заявлении, которое футболист опубликовал в Instagram-аккаунте.

«Мне было очень больно. Мне казалось, что я подвел всех вас и мою английскую семью. Но я могу вам пообещать: я не позволю этому моменту или негативу, который я получил на этой неделе, сломать меня», — признался он.

Сака поблагодарил всех, кто поддержал его в трудной жизненной ситуации. Матч сборных Италии и Англии завершился поражением команды Гарета Саутгейта в серии послематчевых пенальти. После финальной игры Евро-2020 Сака, а также Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо, которые также не реализовали одиннадцатиметровые удары, получали сообщения с оскорблениями по расовому признаку в соцсетях.

Ранее стало известно, что за чемпионатом Европы по футболу следили 60%. Соответствующие данные в опросе представили сотрудники ВЦИОМ.