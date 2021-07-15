Совбез ООН обсудит провал Форума политического диалога по Ливии

Нью-Йорк, 15 июля. Совет Безопасности ООН соберется сегодня в полном составе, чтобы обсудить ливийский кризис. Источники в дипломатических кругах ожидают, что его члены рассмотрят главным образом причины провала недавних заседаний Форума политического диалога в Женеве.

Среди других насущных вопросов — необходимость проведения выборов в установленный срок 24 декабря, содействие работе миссии ООН по поддержке североафриканского государства (МООНПЛ) и перспективы трех направлений открытых переговоров — политического, военного и экономического.

В соответствии с результатами второй берлинской конференции, МООНПЛ намерена в ближайшие дни назначить сотрудника, ответственного за безопасность, который возьмет на себя задачу разоружения группировок.

Со своей стороны, министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что его страна в очередной раз подчеркивает необходимость вывода всех наемников и иностранных войск из Ливии. Этот вопрос требует прямого и тесного сотрудничества международных институтов и организаций, заявил он в интервью перед отъездом в Нью-Йорк.

В свою очередь, региональный представитель Госдепартамента США Сэмюэль Уолберг подчеркнул, что присутствие турецких войск в Ливии не может являться исключением, как считает Анкара, и они не должны оставаться на территории страны на основании соглашения, подписанного с бывшим триполитанским Правительством национального согласия.