Маями, 15 июля. Горничная обнаружила два трупа в номере отеля бывшей виллы известного кутюрье Джанни Версаче в Майами-Бич. Инцидент произошел в день годовщины смерти дизайнера.

Полиция ведет расследование смерти двух посетителей отеля The Villa Casa Casuarina. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Бывший хозяин виллы был застрелен серийным убийцей Эндрю Кьюнененом в этот же день 24 года назад. После этого события вилла кутюрье была переделана под отель, пользующийся особой популярностью среди туристов.