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Двое мужчин найдены мертвыми на вилле Версаче в годовщину смерти кутюрье в Майами
Происшествия
Двое мужчин найдены мертвыми на вилле Версаче в годовщину смерти кутюрье в Майами
Prt Scr youtube.com  /  @Hilton & Hyland

Маями, 15 июля. Горничная обнаружила два трупа в номере отеля бывшей виллы известного кутюрье Джанни Версаче в Майами-Бич. Инцидент произошел в день годовщины смерти дизайнера.

Полиция ведет расследование смерти двух посетителей отеля The Villa Casa Casuarina. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Бывший хозяин виллы был застрелен серийным убийцей Эндрю Кьюнененом в этот же день 24 года назад. После этого события вилла кутюрье была переделана под отель, пользующийся особой популярностью среди туристов.

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