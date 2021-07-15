Цены на электричество в ЕС достигли максимумов на фоне дорогого газа

Москва, 15 июля. Дефицит предложения на мировом рынке газа привел к повышению цен на электроэнергию в Европе до многолетних максимумов, пишет The Wall Street Journal.

Европа пока не может наполнить резервуары сжиженного природного газа (СПГ), опустевшие за зиму. Сейчас уровень наполненности хранилищ находится на минимальных уровнях за последние десять лет. В то же время котировки газа на хабе TTF в Нидерландах продолжают оставаться выше 400 долларов за тысячу кубометров.

Все это привело к резкому повышению цен на электроэнергию в странах ЕС. По данным Argus, стоимость электричества в Германии в июле 2021 года подскочила до 83,67 евро за мегаватт/час, что является максимумом с 2000 года. Высокие цены на газ отмечаются в Испании, Италии и других странах ЕС, а также в Великобритании.

Накануне британские СМИ сообщили, что жители Соединенного Королевства рискуют столкнуться с «энергетической нищетой». Население страны до сих пор продолжает испытывать сложности из-за повышения коммунальных счетов на фоне локдауна.