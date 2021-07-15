Онколог Румянцев дал рекомендации по реабилитации после COVID-19

Москва, 15 июля. Умеренные физические нагрузки и санаторно-курортное лечение способны помочь пациенту восстановиться после перенеснного коронавируса.

Необходимо заставлять функционировать все мышцы, ткани и органы. Это возможно, когда их включают в системную работу. Самое главное — восстановить кровоснабжение. За счет этого происходит усиление притока кислорода и создаются условия для реабилитации, рассказал главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Одним из вариантов реабилитации является санаторное лечение. Восстановление можно проводить тремя способами. Первый подразумевает лечение в стационаре, второй — получение консультации в поликлинике и третий заключается в предоставлении человеку санаторно-курортной помощи, заметил медик.

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 фиксируется в Санкт-Петербурге. Информацией об этом поделились в городском оперативном штабе.