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Онколог Румянцев дал рекомендации по реабилитации после COVID-19
Общество
Онколог Румянцев дал рекомендации по реабилитации после COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 15 июля. Умеренные физические нагрузки и санаторно-курортное лечение способны помочь пациенту восстановиться после перенеснного коронавируса.

Необходимо заставлять функционировать все мышцы, ткани и органы. Это возможно, когда их включают в системную работу. Самое главное — восстановить кровоснабжение. За счет этого происходит усиление притока кислорода и создаются условия для реабилитации, рассказал главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Одним из вариантов реабилитации является санаторное лечение. Восстановление можно проводить тремя способами. Первый подразумевает лечение в стационаре, второй — получение консультации в поликлинике и третий заключается в предоставлении человеку санаторно-курортной помощи, заметил медик.

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 фиксируется в Санкт-Петербурге. Информацией об этом поделились в городском оперативном штабе.

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