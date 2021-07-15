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Ученые из США и Германии разработали наноловушки для вирусов
Технологии
Ученые из США и Германии разработали наноловушки для вирусов
pixabay.com

Мюнхен, 15 июля. Деятели науки из США и Германии разработали на основе генетического материала наноловушки, которые способны задерживать и поглощать вирусы, в том числе и COVID-19.

Ученые создали систему поглощения и нейтрализации вируса с помощью нанокапсул, которые сделаны из генетического материала в виде трехмерных треугольных пластин ДНК. Их протестировали против гепатита и других заболеваний в клеточных культурах. Есть вероятность, что технология поможет и против коронавирусной инфекции, заявляет междисциплинарная исследовательская группа Мюнхенского технического университета.

Существуют антибиотики против опасных бактерий, но при острых вирусных инфекциях вакцин очень мало. В итоге деятели науки создали наноструктуры из ДНК, вещества, составляющего генетический материал, которые могут захватывать вирус и делать его безвредным.

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета работают над технологией компьютерного зрения. Разработка исследователей поможет автоматизировать процессы, за счет чего удастся получать больше данных за меньшее время

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технологии вирус нанотехнологии
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