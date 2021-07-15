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Прибывший в Россию Керри назвал рекордную жару частью своего плана

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:41
Общество
Прибывший в Россию Керри назвал рекордную жару частью своего плана
www.state.gov  /  Пресс-служба госдепартамента США

Москва, 15 июля. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри с иронией прокомментировал аномальную жару в России в ходе своего визита в Москву.

Керри прибыл в Россию с рабочим визитом 12 июля и провел в стране три дня. Спецпосланник США поговорил с российским лидером Владимиром Путиным, спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Изменение климата было главной темой на повестке дня государственных деятелей.

«Это было частью моего плана», — сказал Керри.

Аномальная жара наблюдается в России летом 2021 года. Температура воздуха в Москве с 12 по 15 июля составляла более 30 градусов выше нуля.

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