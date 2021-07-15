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Полиция задержала "Свидетелей Иеговы" под Курганом за экстремизм
Происшествия
Полиция задержала "Свидетелей Иеговы" под Курганом за экстремизм
pixabay.com/PD

Курган, 15 июля. Руководители запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"1 занимались вербовкой жителей региона.

Правоохранители в Курганской области возбудили уголовные дела в отношении троих основателей регионального отделения "Свидетелей Иеговы". Злоумышленников подозревают в организации деятельности экстремистской группы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Полиция выявила членов запрещенной организации в Кургане и Шадринске еще в 2017 году, однако злоумышленники продолжали свою деятельность и привлекли в организацию более 130 жителей. Они прибегали к конспирации, чтобы не попасться на глаза полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также стало известно, что в Приморье задержали подозреваемых в серии поджогов авто.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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