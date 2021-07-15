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Правоохранители задержали пятерых сутенеров-рецидивистов в Волгограде
Происшествия
Правоохранители задержали пятерых сутенеров-рецидивистов в Волгограде
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Волгоград, 15 июля. Полиция задержала пятерых подозреваемых в основании сети борделей в Волгограде.

По информации регионального ГУ МВД, местные жители в возрасте от 39 до 53 лет предоставляли клиентам интимные услуги в банях, съемных квартирах и отелях.

Отмечается, что в результате обысков правоохранители изъяли у задержанных оружие, смартфоны, банковские карты, более 280 тысяч рублей и 12 200 долларов.

Обвиняемые признали свою вину. В их отношении было заведено уголовное дело за организацию проституции. Всем пятерым сутенерам грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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