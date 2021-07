Американец отсидел 23 года в тюрьме по ложным обвинениям

Ботелла, 15 июля. Российские правозащитники из Фонда Борьбы с репрессиями изучили обстоятельства дела 42-летнего Яна Симмерса, который провел 23 года в тюрьме после того, как полицейские вынудили его дать ложное признание в убийстве. Сотрудники ФБР считают важным бороться с насилием со стороны правоохранителей и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь американцу. Сообщение появилось в Telegram-канале фонда.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Ian Simmers.https://t.co/sBkOFbxEsr