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Американец отсидел 23 года в тюрьме по ложным обвинениям
Весь мир
Американец отсидел 23 года в тюрьме по ложным обвинениям
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ботелла, 15 июля. Российские правозащитники из Фонда Борьбы с репрессиями изучили обстоятельства дела 42-летнего Яна Симмерса, который провел 23 года в тюрьме после того, как полицейские вынудили его дать ложное признание в убийстве. Сотрудники ФБР считают важным бороться с насилием со стороны правоохранителей и при необходимости могут оказать правовую и информационную помощь американцу. Сообщение появилось в Telegram-канале фонда.

«Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду», — говорится в сообщении ФБР.

Симмерса задержали в марте 1995 года полицейские города Ботелл в штате Вашингтон — ему тогда было 16 лет. Подростка обвинили в жестоком убийстве 35-летнего Родни Гочанаура. Якобы он зарезал его ножом. Несмотря на то что мотива у Симмерса для этого не было, главным для обвинения стало видео, где он признается в убийстве мужчины. Суд приговорил его к 46 годам и восьми месяцам тюремного заключения.

Однако некоторые юристы сочли дело Симмерса сомнительным, и он сам позже заявил, что полиция вынудила его к ложному признанию в нападении и убийстве. Стало известно, что офицеры из Ботелла держали подростка без связи с родителями. Целую ночь ругали и уговаривали, признаться. Только в 2019 году благодаря анализу ДНК приговор был отменен, к этому времени американец отсидел 23 года. Сам он рассказал, что испытал смешанные чувства, когда вышел.

«Это было очень напряженное время для меня, потому что я знал, что хочу выйти, но тюрьма — это все, что я знал. Это была моя страховка. … Я был в ужасе», — сказал он.

В январе 2021 года Симмерс подал федеральный иск против полиции города Ботелла и управления шерифа округа Кинг, обвинив их в принуждении к ложному признанию в убийстве в 1995 году.

ФБР позиционируется как некоммерческая правозащитная организация, нацеленная на помощь жертвам полицейского насилия. В создании фонда принял участие известный российский бизнесмен Евгений Пригожин. Своей миссией правозащитники также называют поддержку активистов, которые противостоят полицейскому произволу.

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