Аналитик объяснил, почему Евро-2020 стал лучшим турниром Европы в истории

Этот чемпионат Европы был одним из лучших турниров за последнее время, а по результативности и интриге Евро-2020 стал лучшим. Об этом в интервью ФАН заявил продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года, победителем которого стала сборная Италии, завершился 11 июля, эксперты продолжают подводить итоги первенства, охватившего 11 европейских городов.

Виктор Ладненко в беседе с ФАН отметил, уже после чемпионата многие эксперты сходятся во мнении, что этот Евро был лучшим в истории.

«Если брать всю историю чемпионатов Европы, я бы поставил Евро-2020 в один ряд с турниром 2004 года. Тогда и сейчас было много сумасшедших матчей. По результативности и интригам турнир 2020 года стал лучшим. Где мы еще могли видеть, чтобы Испания вела по счету 3:1, а затем позволила сопернику отыграться и перевести встречу в дополнительное время, или Франция, выигрывавшая 3:1, в итоге проиграла и позволила сборной Швейцарии сотворить суперсенсацию?» — сказал он.

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Что касается победителя нынешнего чемпионата Европы, журналист подчеркнул, что команда Италии изначально считалась одним из главных фаворитов. Эксперт отмечает, что победа итальянцев получилась во многом закономерной.

«Подопечные Роберто Манчини не проигрывают сумасшедшее количество матчей, практически не пропустили ничего в Лиге наций. Еще тогда было видно, что Италия — сплоченная, организованная команда. А Роберто смог выстроить классную оборону за счет связки Леонардо Бонуччи — Джорджо Кьеллини, ставшей уже легендарной. Кроме того, у сборной был хороший прессинг. Они играли ярко за счет Лоренцо Инсинье, Марко Веррати, Федерико Кьезы и Леонардо Спинаццолы, которого можно назвать одним из главных открытий этого турнира. Абсолютно заслуженная победа», — подчеркнул Ладненко.

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Кроме того, продюсер выразил недовольство относительно отношения болельщиков к наставнику английской сборной Гарету Саутгейту. Он отметил, что требование отставки Саутгейта со стороны болельщиков — это очень глупо и недальновидно.

«Я бы не стал его унижать, как это сейчас делают в Англии, утверждая, что он привил команде трусливый футбол и антифутбол. Англия никогда в своей истории не выигрывала чемпионат Европы, а в этот раз впервые вышла в финал турнира. Человек по факту дошел до решающих стадий двух крупных турниров: до полуфинала на чемпионате мира 2018 года и через три года — до финала европейского первенства. Это хорошие показатели. Да, Джек Грилиш, Букайо Сака, Фил Фоден, Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг могли играть ярче, должны были играть лучше. Саутгейт ориентировался на результат, поэтому добивался его любыми средствами. Он, в принципе, его добился: команда дошла до финала и проиграла только в серии послематчевых пенальти», — объяснил эксперт.

Global Look Press / via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Из команд, которые выступили на этом Евро выше своих возможностей, журналист особо отметил сборные Швейцарии и Испании.

«Швейцария — организованная команда. Наставник сборной Роман Петкович провел огромную работу на высшем уровне. Также мне понравилась Испания. Все базовые принципы у них были: контроль мяча, прессинг, контрпрессинг. Команда довольно молодая, у нее большое будущее. Тренер Луис Энрике не отходит от испанского стиля, сохраняя идентичность, а игроки у него здорово развиваются», — подытожил Ладненко.

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