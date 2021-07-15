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Россиянка Мира Тэрада возглавила ФБР

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:39
Общество
Россиянка Мира Тэрада возглавила ФБР
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Санкт-Петербург, 15 июля. Россиянка Мира Тэрада, которую незаконно удерживали в тюрьме США, возглавила Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Миру Тэраду задержали в Финляндии по ложному обвинению в 2018 году. Затем незаконно экстрадировали в США. В американской тюрьме она провела 888 дней. После долгих разбирательств ей удалось вернуться обратно в Россию. Она сообщила, что этот опыт показал ей подлинный облик США. Страна построила целую систему порабощения личности, каторжного рабства и расового угнетения.

Россиянка рассказала, что она освоила специальную юридическую и практическую подготовку. Теперь девушка намерена выступать в качестве международного правозащитника и бороться за права граждан США, а также других стран.

«Права и свободы человека сегодня подвергаются неслыханному надругательству со стороны той страны, которая провозгласила себя международным защитником демократии и свободы — Соединенных Штатов Америки», — написала она на странице ФБР в социальной сети «ВКонтакте».

Тэрада планирует приложить все усилия, чтобы привлечь внимание мировой общественности и правозащитных организаций к проблемам тюремного и судебного произвола, а также полицейского насилия в США.

Ранее сообщалось, что глава Госдепа Энтони Блинкен собирается пригласить в США спецдокладчика ООН по вопросам современных форм расизма. По мнению ФБР, намерение американского политика стало реакцией на письмо организации, отправленное в ООН от 12 июля 2021 года.

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