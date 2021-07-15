Сергей Лобан о Петре Мамонове: Он тонко чувствовал, какое искусство настоящее

Петр Мамонов был человеком с независимым сознанием, у которого молодое поколение многому научилось. Об этом в беседе с ФАН заявил режиссер Сергей Лобан.

На 71-м году ушел из жизни легендарный музыкант и актер Петр Мамонов. Причиной смерти стали осложнения после коронавируса. Он заболел COVID-19 около двух недель назад. 1 июля стало известно, что артист находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ.

Рок-музыкант, поэт, радиоведущий, а также основатель и лидер андеграунд-группы «Звуки Му» известен широкому зрителю по фильмам «Такси-блюз» и «Остров» Павла Лунгина и картинам Сергея Лобана «Пыль» и серии «Шапито-шоу». Он также сыграл вместе с лидером группы «Кино» Виктором Цоем в культовой драме «Игла».

Режиссер Сергей Лобан был растерян в связи с известием о кончине Петра Мамонова и от волнения не сразу смог подобрать слова.

«Я не готов ничего говорить. Мы с ним долго достаточно, вместе занимались творчеством. Он мне родной человек, как родственник», — отреагировал Сергей Лобан.

В 2011 году Лобан стал соавтором документального фильма о Петре Мамонове, лента называлась «Мамон-Лобан». Ранее режиссер сотрудничал с руководителем группы «Звуки Му» при создании двух своих предыдущих картин «Пыль» и «Шапито-шоу». В памяти Лобанова и его коллег Петр Мамонов остался сложным и неординарным человеком, который был любим поколением молодых людей, родившихся на 20 и 30 лет позже артиста.

«Мы похожи, в нас он видел людей похожих, соответствующих его представлению, как нужно вести себя в жизни. И мы видели в нем человека такого же, как и мы, с независимым сознанием. Он был человек самостоятельный, отдельный от государства, от социума. Мы научились у него многому», — отметил кинорежиссер.

Global Look Press / Svetlana Mal'tseva/Russian Look

Режиссер вспомнил, как в середине 2000-х годов Петр Мамонов пригласил его делать вместе спектакль-балет «Мыши, мальчик Кай и Снежная королева» в Московском драматическом театре Станиславского.

«Это был спектакль его, мы помогали ему и осуществляли постановку. Мы репетировали спектакль очень долго, потому что ни мы, ни он — люди не театральные. Было странное ощущение интуитивного творчества. Мы ловили его идеи и многому научились», — рассказал собеседник ФАН.

По словам Сергея Лобана, Петр Мамонов был очень строгим человеком и взыскательным художником.

«С ним достаточно сложно было коммуницировать, зато он был с хорошим вкусом, тонко чувствующим все, что касается настоящего искусства. Его было трудно обмануть, — заявил Сергей Лобан. — Мы с ним познакомились, когда я еще снимал телевизионную программу «До 16 и старше», а потом он поучаствовал с нами в фильме «Пыль». Дальше он пригласил нас в совместную театральную постановку, а позже, соответственно, снялся в нашем «Шапито-шоу». Ему одиноко было что-то делать одному. У меня ощущение, что мы с ним очень-очень давно. Грустно», — подытожил автор документальной ленты «Мамон-Лобан».

Справка

Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В середине 1960-х собрал свою первую музыкальную группу «Экспресс».

В 1979-м окончил Московский полиграфический техникум, а в 1979-1982 годах учился на редакторском факультете Московского полиграфического института (ныне Московский государственный университет печати).

В начале 1980-х годов собрал андеграундную группу «Звуки Му». Коллектив ездил с турами по Европе и США, на его счету более десятка студийных альбомов. С 1991 года Мамонов также выступал сольно.

В 1992 году играл на сцене Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский).

В кино актер дебютировал в 1988 году в фильме Рашида Нугманова «Игла», а популярность ему принесла роль саксофониста в картине «Такси-блюз». Самые известные роли в фильмах Павла Лунгина — «Царь» и «Остров».

Петр Мамонов награжден кинематографическими премиями «Ника» (2006), «Золотой орел» (2006).

В 2015 и 2016 годах он представил спектакль «Приключения Незнайки» вместе со своей группой «Совершенно новые Звуки Му» по текстам детского писателя Николая Носова. В 2017 году выпустил музыкальный спектакль «Как я читал святого Исаака Сирина».

В 2021 году награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.