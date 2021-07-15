Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 21:22
21:18
Политика
Президенты САР и Ирака обсудили взаимоотношения стран
21:09
Политика
Публицист Кот рассказал о действиях диверсионных отрядов в России
21:08
Армия
В США раскрыли детали ответа Пентагона на гавайский маневр России
21:07
Шоу-бизнес
Музыкант Сергей Галанин поделился с ФАН воспоминаниями о Петре Мамонове
21:03
Общество
Эксперт рассказала, примет ли Крым рекордные восемь миллионов туристов
21:02
Общество
Звезда «Клана Сопрано» Джеймс Гандольфини едва не заменил Стива Карелла в «Офисе»
21:00
Происшествия
Долги по зарплате привели к возбуждению дела против челябинского застройщика
20:59
Спорт
Аналитик объяснил, почему Евро-2020 стал лучшим турниром Европы в истории
20:58
Армия
Глава ОАК: производство самолетов Ту-160М обеспечит загрузку Казанского авиазавода
20:57
Армия
В Сети показали видео тушения пожаров в Якутии с помощью авиации Минобороны РФ
Все новости

Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в минировании дорог в очередном поселке в Донбассе
Армия
Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в минировании дорог в очередном поселке в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 15 июля. Военнослужащие украинской армии установили минно-взрывные заграждения на окраине населенного пункта Семигорье, который находится под контролем Киева.

Как рассказал заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, таким способом украинские военные продолжают хаотичное минирование территорий, прилегающих к населенным пунктам и дорогам общего пользования

«Отмечается установка подразделениями 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ дополнительных минно-взрывных заграждений вдоль дороги общего пользования на северной окраине населенного пункта Семигорье», — указал Басурин.

Ранее сообщалось, что бойцы НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ, с которых осуществлялся обстрел жилых кварталов Горловки. В это же время в Киеве президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь к переговорам по Донбассу США, что говорит о его нежелании выполнять Минские соглашения, передает сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в минировании дорог в очередном поселке в Донбассе
днр всу донбасс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru