Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в минировании дорог в очередном поселке в Донбассе

Донецк, 15 июля. Военнослужащие украинской армии установили минно-взрывные заграждения на окраине населенного пункта Семигорье, который находится под контролем Киева.

Как рассказал заместитель начальника Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, таким способом украинские военные продолжают хаотичное минирование территорий, прилегающих к населенным пунктам и дорогам общего пользования

«Отмечается установка подразделениями 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ дополнительных минно-взрывных заграждений вдоль дороги общего пользования на северной окраине населенного пункта Семигорье», — указал Басурин.

Ранее сообщалось, что бойцы НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ, с которых осуществлялся обстрел жилых кварталов Горловки. В это же время в Киеве президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь к переговорам по Донбассу США, что говорит о его нежелании выполнять Минские соглашения, передает сайт 360tv.ru.