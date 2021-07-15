Технологию искусственного вызова дождя успешно испытали в ОАЭ

Дубай, 15 июля. Ученые из Объединенных Арабских Эмиратов сумели вызвать проливной дождь в 50-градусную жару, сообщил местный портал прогноза погоды.

Ученые разработали технологию, способную вызвать ливень даже в самую засушливую погоду. Специальные дроны выпускают электрические разряды в облака без использования химических соединений, благодаря которым выпадают осадки.

Высокая температура воздуха и засушливая погода традиционно наблюдаются в ОАЭ каждое лето. Столбики термометров на территории страны могут подниматься до 50 градусов выше нуля. Испытания новой технологии успешно прошли уже в нескольких регионах страны.

Аномальная жара наблюдается и в Петербурге летом 2021 года. Температура воздуха в городе держится на отметке в 30 градусов или выше. Проливные дожди прошли в Северной столице в четверг, однако столбики термометров пока не опустились.