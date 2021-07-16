Турция под руководством Эрдогана отдаляется от демократии

Турция отметила пятую годовщину неудавшегося переворота в 2016 году, Турецкие националисты призывали убрать из названий церквей упоминания греков и армян, власти арестовали 9 священнослужителей за «проповедь на курдском языке», Эрдоган под давлением протестов уволил назначенного им ректора Университета Богазичи, — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Турция отметила пятую годовщину неудавшегося переворота

В четверг, 15 июля, в Турции отметили пять лет с тех пор, как в стране произошла неудавшаяся попытка переворота.

В 2016 году группа военных выступила против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и попыталась захватить власть в стране, используя танки и боевые самолеты. Эрдоган призвал своих сторонников выйти на улицы, после чего между военными и гражданскими произошли столкновения. В результате противостояния около 250 человек погибли и более 2000 были ранены.

Неудавшаяся попытка переворота обернулась репрессиями и массовыми арестами путчистов, а также правозащитников и политических оппонентов турецкого лидера. Спустя год Эрдоган провел референдум по преобразованию парламентской системы в исполнительную президентскую власть, укрепив свое влияние и контроль над страной.

Турецкий ультраправый политик призывал убрать из названия церквей упоминания о греках и армянах

Лидер ультранационалистической Партии великого единства (BBP) Мустафа Дестиджи призвал удалить из названия церквей и школ меньшинств упоминания «греческая» и «армянская». По его словам, это необходимо сделать в ответ на действия Греции, которая называет турецкое меньшинство страны «мусульманским» вместо «турецкого».

«На дверях всех церквей и зданий меньшинств есть фраза «греческий». Давайте по принципу взаимности уберем это определение и добавим фразу «православная школа или церковь» для тех, кто имеет греческое происхождение, а «григорианский христианин» — для тех, кто имеет армянское происхождение», — сказал Дестиджи 14 июля во время пресс-конференции в парламенте.

Mustafa Destici: ‘

Kiliselerde Rum ibaresini kaldıralım’ https://t.co/UIIofeac6F — ABC Gazetesi (@abcgazete) July 14, 2021

Парламент Турции одобрил законопроект о правах животных

В Турции 9 июля приняли закон, который определяет животных как «живых существ» и квалифицирует жестокое обращение с питомцами как преступление, наказуемое тюремным заключением на срок от шести месяцев до четырех лет.

Однако турецкие борцы за права животных считают, что закон недостаточен, указывая на то, что приговоры менее двух лет обычно заменяются на условные сроки. Таким образом, преступники могут избежать тюремного заключения, несмотря на свои действия.

ЕС выступает против создания двух государств на Кипре

Европейский союз никогда не примет сделку о создании двух независимых государств на Кипре, заявила в конце прошлой недели глава ЕС Урсула фон дер Ляйен.

«Я хочу повторить, что мы никогда, никогда не примем решение о создании двух государств. Мы, страны ЕС, твердо и едино придерживаемся этого мнения», — сказала она на пресс-конференции во время визита на остров.

Кипр был расколот в результате турецкого вторжения в 1974 году. Югом острова управляет международно признанное правительство, которое представляет весь остров в Европейском союзе, а север — отколовшееся государство киприотов-турок, признанное только Анкарой.

В Турции общественная организация запускает онлайн-уроки курдского языка

Неправительственная организация «Движение курдского языка» объявила, что запустит онлайн-уроки курдского языка, которые в конечном итоге расширятся на группы по изучению права, естественных наук и математики.

Власти Турции арестовали 9 имамов за «проповедь на курдском языке»

Суд в Стамбуле арестовал девять имамов за то, что во время пятничных молитв они читали проповеди на курдском языке, также не принадлежащие Управлению по делам религии (Diyanet).

«Многие из нас были подвергнуты обвинениям из-за проповеди на курдском языке. Если это преступление, виновата половина Турции. Бог дал нам этот язык. Наш родной язык — курдский. В таком случае суд должен был быть проведен против Бога, а не нас», — сказал один из задержанных Ибрагим Ялин.

Фахреттин Улгюн, который также был освобожден до суда, сказал, что их спросили, имеют ли они какие-либо связи с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической организацией.

Депутат курдской «Демократической народной партии» (HDP) Худа Кая резко осудила аресты, заявив, что имамы были арестованы «потому, что они отказались стать имамами при президенте».

Турецкий фонд прав человека рассказал о пытках над трехлетним ребенком

Жестокое обращение со стороны сил безопасности остается серьезной проблемой в Турции, и дети в возрасте трех лет подвергались пыткам, говорится в докладе Фонда прав человека Турции (TİHV).

Согласно докладу TİHV за 2020 год, основанному на данных бесед с 605 потерпевшими, пыткам в Турции подверглись все слои общества. Только в Стамбуле за помощью обратились 190 человек. Следом идет восточная провинция Ван с 128 жителями, юго-восточная провинция Диярбакыр с 116, Эгейская провинция Измир с 78, столица Анкара с 58 и район Джизре юго-восточной провинции Ширнак с 35 людьми.

Из обратившихся за помощью 3,4% были моложе 18 лет. По данным TİHV, средний возраст несовершеннолетних заявителей составлял 10 лет, а самому младшему было три года на момент применения пыток.

Все дети, которые были признаны подвергнутыми пыткам по этническим и политическим мотивам, были курдами, отмечается в докладе.

Report by the Human Rights Foundation of Turkey (TİHV-HRFT):



• People aged 5 to 70 subjected to torture in 2020

• The highest number of incidents observed in İstanbul

• 4 out of every 10 people subjected to sexual torture https://t.co/OikQ37jGDr pic.twitter.com/RSt2KSGswO — bianet English (@bianet_eng) July 12, 2021

Трое мужчин задержаны после танцев на воротах армянской церкви в Стамбуле

11 июля в турецких социальных сетях распространилось видео, на котором трое мужчин, забравшись на ворота армянской церкви «Сурб Такавор» в районе Кадыкей в Стамбуле, начали танцевать турецкие национальные танцы.

На следующий день молодые люди были задержаны. В полиции заявили, что во время инцидента все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Данные Турецкого института статистики по безработице противоречат цифрам профсоюзов

Турецкий статистический институт (TÜİK) опубликовал данные по безработице, согласно которым в мае данный показатель в стране снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем — до 13,2%. По данным TÜİK, за это время количество безработных упало до 4,23 миллиона человек.

Однако данные профсоюзов опровергают эти цифры. Исследовательский центр Конфедерации революционных профсоюзов Турции (DİSK-AR) объявил на основании собственного исследования, что общий уровень за тот же период составляет 27,2%, а число безработных — 9,7 миллиона человек.

Реальная стоимость лиры упала до рекордно низкого уровня

Центральный банк Турции опубликовал реальный эффективный валютный курс турецкой лиры на июнь 2021 года, который показал, что лира достигла исторического минимума в 59,77 пункта.

Реальный эффективный валютный курс отражает стоимость лиры и характеризует динамику, основываясь на отношении индексов потребительских цен (ИПЦ) внутри страны и за рубежом, пропорционально доле каждого государства во внешнеторговом обороте.

Снижение реального эффективного валютного курса, начавшееся в марте, достигло в июне показателя в 59,77 — самого низкого уровня в истории. Во время тяжелого экономического кризиса для Анкары, в 2001 году, стоимость лиры составляла 75 пунктов, а в 2002 году уже 95,9.

В лучший период для экономики Турции, с 2008 по 2011 год, лира достигала 127 пунктов.

Турецкий журналист получил тюремный срок за новость 2015 года

Журналист Джем Шимшек был приговорен к 11 месяцам и 20 суткам тюремного заключения по обвинению в «оскорблении президента». Поводом для преследования журналиста газеты Evrensel стала новость под названием «Немецкие карикатуристы нарисовали Эрдогана», которую он написал в 2015 году по заданию редакции.

Evrensel'de yayınlanan bir karikatür haberi nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan Haber Müdürü Cem Şimşek'e 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. https://t.co/Fx8kXyh8dR — Fehim Taştekin (@fehimtastekin) July 8, 2021

После шести месяцев протестов Эрдоган уволил назначенного им ректора Университета Богазичи

Президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил Мелиха Булу, человека, имевшего связи с правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР), которого он назначил ректором Университета Богазичи в январе.

Назначение Булу в обход выборов стало причиной протестов в среде студентов и преподавателей университета, которые восприняли это как нарушение академической свободы. Булу стал первым назначенным ректором университета после военного переворота 1980 года.

Melih Bulu'nun gece mesaisi: Önce görevden alındığı haberlerini yalanladı. İki saat sonra paylaşımlarını sildi. Bir umutla 15 Temmuz bildirisi yayınladı. Kovulduğundan emin olunca Erdoğan fotoğrafı paylaştıhttps://t.co/KX73jGY03Q pic.twitter.com/a585FagMak — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 15, 2021

Сойлу раздавал оружие гражданскому населению

Лидер турецкой мафии Седат Пекер выдвинул новые обвинения в адрес министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, заявив, что последний раздавал незарегистрированные автоматы АК-47 гражданским лицам в ночь попытки государственного переворота 15 июля 2016 года и после нее, используя молодежное крыло «Партии справедливости и развития» (ПСР).

Эти заявления стали ответом на вопросы, которые задавали оппозиционные СМИ о происхождении большого количества стрелкового оружия в руках гражданских в ночь попытки госпереворота. После того как Эрдоган призвал граждан выйти на улицы, в важных точках города появились гражданские лица с автоматами АК-47, которые позже выдвинулись к военным казармам, блокпостам и объектам, где находились заговорщики.

Турция отдаляется от демократии

Правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) представила в парламент законопроект, который подразумевает продление действия нынешнего жесткого закона о борьбе с терроризмом еще на три года.

Несмотря на то, что чрезвычайное положение, начатое после попытки переворота в 2016 году, закончилось в 2018 году, правительство сохранило многие чрезвычайные полномочия, приняв новый, более жесткий антитеррористический закон сроком на три года.

Заместитель председателя «Хорошей партии» Лютфю Тюрккан призвал все партии выступить против продления закона. По его словам, из-за него Турция постепенно отворачивается от демократии.