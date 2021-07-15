Центробанк сообщил об увеличении международных резервов России

Москва, 15 июля. Объем международных резервов России увеличился почти на 3 млрд долларов по состоянию на 9 июля текущего года. Соответствующие результаты представил Центробанк РФ.

В результате международные резервы России находятся на уровне 593,7 млрд долларов. Показатель увеличился 0,5% за неделю. Согласно данным финансового регулятора, повышение произошло главным образом на фоне роста стоимости золота. Целевой уровень Центробанка составляет 500 млрд долларов, передает ТАСС.

Международные резервы состоят из денежных средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Они представляют собой высоколиквидные зарубежные активы, которые находятся в распоряжении ЦБ РФ и правительства.

Банк России ранее сообщил, что объем внешнего долга РФ вырос на 0,9% в период с января по июль 2021 года. В результате суммарный размер задолженности составил 471,4 млрд долларов.