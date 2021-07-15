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Живите по совести: Сергей Галанин рассказал о главных творческих посылах Мамонова
Шоу-бизнес
Живите по совести: Сергей Галанин рассказал о главных творческих посылах Мамонова
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Живите по совести и честно относитесь к своему делу — такие принципы Петр Мамонов всегда транслировал через творчество. Об этом в беседе с ФАН заявил Сергей Галанин, советский и российский музыкант, поэт, композитор и певец, основатель групп «СерьГа», «Бригадиры» и «Гулливер», комментируя уход из жизни своего коллеги по цеху. 

Напомним, советский и российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий Петр Мамонов в возрасте 70 лет скончался в больнице. Об этом 15 июля сообщила его супруга.

Коллеги и друзья артиста выражают соболезнования его семье, делятся воспоминаниями о музыканте. Сергей Галанин посоветовал молодому поколению обязательно ознакомиться с творчеством Мамонова.

«Любое интервью Петра — это все о Боге и о душе, все очень просто и все очень непросто одновременно. Я обращаюсь ко всем: есть много его интервью, посмотрите. Я думаю, что фильмы смотрели многие: картины «Такси-блюз», «Игла», «Пыль» — их много. А потом раз — и «Остров» откуда ни возьмись. Тоже многие этот фильм посмотрели. Сейчас, наверное, уже все утряслось, забылось, а вот для Петра Николаевича это был очень важный момент», — сказал корреспонденту ФАН Сергей Галанин.

Живите по совести: Сергей Галанин рассказал о главных творческих посылах Мамонова
Global Look Press  / Anatoly Lomohov / Natalya Loginova

Музыкант признался, что всегда уважал жизненную позицию Петра Мамонова — спасать себя, жить по совести.

«На самом деле можно все, что в твоих руках, все внутри тебя, — вот это очень важный посыл его жизни. Спасай себя — это дорогого стоит. Потому что заниматься воспитанием других или выдвигать проблемы, обиды на других, — это все дело простое, дело от лукавого, а здесь у него очень точная жизненная, божественная позиция. Все внутри нас самих, ребята, мы все можем. Честно относитесь к своему делу, живите по совести», — рассказал основатель группы «СерьГа».

Певец, автор песен Найк Борзов также прокомментировал печальную новость об уходе из жизни Петра Мамонова. Он заявил, что по глубине души артиста можно сравнить с Высоцким.

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Все новости / Шоу-бизнес / Живите по совести: Сергей Галанин рассказал о главных творческих посылах Мамонова
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