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Ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:18
Весь мир
Ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бейрут, 15 июля. Премьер-министр Ливана Саад Харири отказался формировать правительство и подал в отставку.

К такому решению политик пришел после встречи 13 июля с президентом страны Мишелем Ауном, в ходе которой представил расширенный состав кабинета министров, включающий в себя 24 члена вместо прежних 18 человек. При этом главе государства было предложено выбрать двух представителей христианской общины, однако Аун в очередной раз отказался одобрить проект.

«Я встретился с президентом, и мы провели переговоры по поводу правительства. Он потребовал внесения поправок в тех моментах, которые я считаю ключевыми... Очевидно, что его позиция осталась неизменна и мы не придем к согласию», — пояснил премьер-министр.

Основной проблемой в организации нового кабинета министров Ливана являются противоречия между президентом и большей частью руководства страны. Глава государства желает лично выбрать треть членов правительства, которые будут представлять интересы христианской общины страны. Это даст ему достаточное число сторонников, чтобы блокировать решения кабинета и, таким образом, сохранить свое влияние.

Ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку
Федеральное агентство новостей  / 

Однако Харири отказывается предоставлять президенту такую возможность. Являясь представителем суннитского лагеря, премьер-министр не желает идти на уступки, опасаясь формирования коалиции христиан и шиитов, связанных с движением «Хезболла». Это может вызвать недовольство Саудовской Аравии, которая способна блокировать помощь Ливану со стороны арабских стран Персидского залива.

Очередная попытка сформировать правительство проходит в условиях тяжелейшего финансового кризиса в стране, резко усугубившегося после взрыва в порту Бейрута в середине 2020 года. Тогда кабинет министров во главе с Хасаном Диабом в полном составе подал в отставку, а все попытки собрать новое правительство не увенчались успехом.

В настоящее время ливанская валюта потеряла более 90% стоимости, что вызвало острый дефицит топлива и медикаментов, а также привело к росту числа народных демонстраций и беспорядков на улицах. Правительство уже неоднократно выделяло средства из резервов Центрального банка для закупки жизненно важных товаров, однако ситуация продолжает ухудшаться.

На фоне решения Харири курс национальной валюты вновь упал, один доллар сейчас стоит порядка 21 тысячи лир. В социальных сетях публикуются видео, как граждане в Бейруте создают баррикады и готовятся к протестам. Также появляются сообщения о столкновениях митингующих с сотрудниками силовых служб.

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экономика ливан премьер-министр харири
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