Манукян о смерти Мамонова: Чуда не случилось, проклятый вирус

Известный блогер и журналист Вадим Манукян в беседе с ФАН выразил соболезнования супруге Петра Мамонова и другим его родным и близким. Блогер отметил, ему до последнего хотелось верить, что Мамонов победит болезнь и выйдет из тяжелого состояния, но чуда не случилось.

Музыканта, актера и солиста группы «Звуки Му» Петра Мамонова не стало 15 июля. Артист умер в возрасте 70 лет в московской Коммунарке от осложнений, вызванных коронавирусом. О смерти Мамонова сообщила его супруга Ольга.

«Грустно, что еще один прекрасный творческий человек не поборол этот проклятый вирус. Где-то в СМИ читал, жена его говорила, что жалеет об этой ситуации еще больше, так как не смогла убедить его вакцинироваться. Очень надеюсь, что удастся этот поток смертей остановить, а люди будут активнее вакцинироваться. За этот год уже многие ушли из жизни. Если в середине прошлого года у людей не было возможности защитить себя, то сегодня все изменилось. Светлая память Петру Мамонову», — сказал он.

Петр Мамонов попал в реанимацию больницы в Коммунарке чуть более двух недель назад — 1 июля артиста подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время музыканта ввели в искусственную кому. Последние несколько дней состояние Петра Мамонова оценивалось как крайне тяжелое, но стабильное. Врачи до последнего боролись за жизнь и здоровье знаменитого пациента, но оказались бессильны. Где и когда похоронят артиста, пока неизвестно.

Петр Мамонов — основатель и вокалист рок-группы «Звуки Му». Массовому зрителю он также запомнился яркими ролями в театре и в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров» и «Царь».

Ранее Федеральное агентство новостей выяснило, что оставил Петр Мамонов наследникам. Основное наследие актера и музыканта Петра Мамонова — не недвижимость, а авторские права на все его музыкальные произведения, которые часто издаются за границей, на роли в легендарных фильмах, сборники поэтических афоризмов.