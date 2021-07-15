В Германии отказались комментировать обращение жителей Омской области к Меркель

Берлин, 15 июля. Вопрос, с которым жители Омской области обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, находится в компетенции местных органов власти РФ, заявили в немецком кабмине.

Жители деревни в Омской области обратились к Меркель с просьбой помочь отремонтировать главную улицу населенного пункта. В кабмине ответили, что немецкое правительство никогда не делает публичных заявлений о переписках.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал оправданным гневом обращение омской деревни к властям Германии. Он уверен, что на эту ситуацию обратят внимание региональные власти.