Лондон, 15 июля. Жители Великобритании призвали власти государства не соваться в российский Крым, чтобы британцами не «вытерли пол» в случае новых провокаций.

Эсминец британского флота HMS Defender в июне совершил антироссийскую провокацию вблизи крымских берегов. Экипаж корабля нарушил морские границы России в Черном море, однако при этом он отказывался покидать район. Корабль Пограничной службы ФСБ, который следил за ситуацией, был вынужден открыть предупредительный огонь, чтобы выдворить нарушителя из территориальных вод России.

Россия в следующий раз более жестко ответит на подобные провокации, если Запад решит повторить авантюру, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов. Британское издание Daily Mail посвятило материал этому вопросу, вызвав бурную реакцию у читателей. Жители Великобритании призвали руководство страны воздержаться от подобных выпадов в сторону России, так как они могут иметь весьма плачевные последствия. Британцы испугались стать «половой тряпкой» для России в случае новых провокаций у побережья Крыма.

Лондон решил от скуки ввязаться в опасную авантюру в Черном море, высказался один из комментаторов. Он посоветовал британским властям прекратить напрашиваться на неприятности на чужой территории. Некоторые пользователи Сети и вовсе задались вопросом, что вообще Королевский флот забыл у берегов России. Еще один обеспокоенный житель Великобритании признал военное превосходство РФ над Британией, которая уже давно перестала быть великой державой, призвав Лондон не соваться в Крым.

«Да русские нами пол вытрут», — констатировал британец.

Ранее китайские аналитики рассказали о неожиданном решении британских властей по эсминцам класса Type 45, к которому принадлежит HMS Defender, после провальной провокации в Черном море. По их словам, история со сбросом пилотом российского бомбардировщика Су-24М бомб по курсу корабля заставила Лондон принять решение о модернизации корабельных систем ПВО подобных эсминцев.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России рассказали, что будет с морской техникой НАТО в случае, если Запад решится на новые провокации в Черном море. По словам заместителя главы МИД Сергея Рябкова, нарушителя ждет «удар по носу», сообщает сайт 360tv.ru.