Неожиданная реакция украинцев на статью Путина удивила политолога Денисова

Москва, 15 июля. Жители Украины испугались «войны» с Россией после статьи президента РФ Владимира Путина о единстве россиян и украинцев, считает политолог Денис Денисов.

Общественная Служба Новостей провела пресс-конференцию, в ходе которой обсуждалась статья, недавно написанная российским лидером Владимиром Путиным. В этой публикации глава РФ рассказал, почему народы России и Украины едины с исторической точки зрения. С этим материалом смогли ознакомиться не только россияне, но и украинцы, у которых эта статья вызвала неожиданную реакцию, заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в ходе ответа на вопрос редакции Федерального агентства новостей.

Статья российского президента не вызвала дискуссии на Украине, считает эксперт. Он подчеркнул, что пообщался со своими украинскими коллегами, промониторил информационное пространство Украины и выяснил, что реакция украинцев на эту публикацию весьма необычна. Он рассказал, чего испугались украинцы после статьи Путина. Денисов уточнил, что на Украине после выхода этого материала по какой-то неизвестной причине люди обеспокоились из-за возможной «войны» с Россией, несмотря на то, что в публикации подобных мыслей попросту нет.

«После этой статьи у них (украинцев, — При. ред.) опять проблема — они боятся «войны». Напугала их эта статья. Я несколько раз основательно читал эту статью, и как там можно вывести какую-то «войну» — не знаю, но боятся люди «войны», — удивился Денисов неожиданной реакции украинцев на статью Путина.

Материал, написанный главой РФ, действительно может привести к определенным последствиям на Украине, которые лягут в основу построения конструктивного диалога между российскими и украинскими властями, считает политолог. Однако для этого в Москве должны озаботиться дальнейшим продвижением этой статьи, чтобы о ней узнало как можно большее количество жителей Украины, резюмировал политолог.

«Статья написана вовремя и правильно, но от маркетинга теперь зависит ее будущее, достигнет ли она своей цели», — подытожил спикер.

Ранее граждане Китая также обратили внимание на статью, написанную российским президентом. По их мнению, Владимир Путин высказал в своей публикации правильные мысли о том, что россияне и украинцы принадлежат к одной цивилизации. Украинского лидера Владимира Зеленского же они раскритиковали, заявив, что тот даже целиком не читал материал перед тем, как «опровергнуть» вырванные из контекста моменты.

Кроме того, сам глава РФ отметил, что надеется на более внимательный подход к его статье со стороны украинского руководства, передает сайт 360tv.ru. По мнению Путина, если в Киеве полностью прочитают публикацию, обратятся к историческим документам и все тщательно проанализируют, то с Россией будет возможна полноценная дискуссия по этому вопросу.