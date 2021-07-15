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Милонов предложил классифицировать тягу к однополым бракам как психическое расстройство
Общество
Милонов предложил классифицировать тягу к однополым бракам как психическое расстройство
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 15 июля. Существует правовой пробел относительно однополых союзов, считает депутат Государственной думы Виталий Милонов. И его необходимо восполнить.

По мнению депутата, люди, желающие заключить однополый союз, не могут считаться психически здоровыми. Таких людей нужно узаконить как пациентов психиатрической лечебницы. Они чувствуют себя одинокими и заброшенными и думают, что государство о них не заботится, рассказал Милонов в эфире «Общественной службы новостей».

«Никогда в России эти жуткие вещи узаконены не будут. Хотят психи жить вместе, пусть живут, но главное не официально», – подчеркнул депутат.

Этот вопрос стал подниматься после того, как Европейский суд по правам человека обвинил Россию в нарушении статьи Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решение Европейского суда не может быть выполнено в России, так как это нарушает Конституцию страны.

Осудил решение Европейского суда и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил европейским судьям подать в отставку, поскольку они не знают национальные законодательства других государств.

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милонов закон однополый брак
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