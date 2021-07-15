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Госсекретарь США отчитался после письма ФБР в ООН о проблеме расизма

  /   Обновлено: 15 июля 2021 19:38
Политика
Госсекретарь США отчитался после письма ФБР в ООН о проблеме расизма
flickr.com  /  U.S. Department of State

Санкт-Петербург, 15 июля. Глава Госдепа Энтони Блинкен намерен пригласить в США спецдокладчика ООН по вопросам современных форм расизма, сообщил Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

По оценке правозащитников ФБР, намерение Блинкена стало реакцией на письмо организации, отправленное в ООН от 12 июля 2021 года.

В Twitter-аккаунте американский дипломат написал, что современные государства не должны увиливать от изучения вопросов, связанных с защитой прав человека. Замыслы стран должны быть прозрачными и нацеленными на развитие.

«Именно поэтому я объявляю об официальном приглашении специального докладчика ООН по современным формам расизма посетить США», — сообщил Блинкен.

Представители ФБР полагают, что борьба с полицейским произволом против афроамериканцев на территории Соединенных Штатов должна вестись более активно и непримиримо, несмотря на позицию Блинкена.

«Именно поэтому Фонд борьбы с репрессиями настаивает на обсуждении вопроса об отправлении гуманитарной миссии ООН для обеспечения безопасности чернокожих граждан США», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, полицейские в Делавэре убили афроамериканца, который спал в собственном автомобиле. Эксперты ФБР начали изучать обстоятельства случившегося.

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