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Мировое потребление нефти может снизиться к 2050 году
Экономика
Мировое потребление нефти может снизиться к 2050 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июля. Глобальный энергетический сектор может подвергнуться значительным переменам. Потребление нефти снизится вдвое к 2050 году, согласно данным шведского издания Svenska Dagbladet.

Согласно мнению шведских аналитиков, максимальный спрос на черное золото будет зафиксирован в 2026 году. Мировое потребление уменьшится вдвое по итогам 2050 года. По словам экспертов, полного отказа от нефти в ближайшее время не произойдет. Однако стоимость топлива упала на фоне проблем в сотрудничестве между Россией и ОПЕК в прошлом году.

Определенную роль также сыграла пандемия, в результате которой граждане стали реже пользоваться транспортом. При этом глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил, что цена на нефть может значительно снизиться к 2030 году. Причина заключается в сокращении мирового потребления углеводородов, считают аналитики шведского издания Svenska Dagbladet.

Стоимость топлива продолжает находиться под давлением на фоне опасений относительно влияния дельта-штамма коронавируса на восстановление глобальной экономики. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent составляет 75,30 доллара за баррель. Значение уменьшилось на 1,56%.

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