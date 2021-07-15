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Анджелина Джоли прогулялась по магазинам без нижнего белья
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли прогулялась по магазинам без нижнего белья
Global Look Press  /  AFLO

Лос-Анджелес, 15 июля. Звезда фильмов «Лара Крофт» и «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли взбудоражила своих фанатов, появившись на улицах Лос-Анджелеса в откровенном образе.

Голливудская актриса попала в объектив папарацци, когда отправилась на шоппинг вместе с 16-летней дочерью Захарой. Джоли сфотографировали на выходе из премиального бутика Fred Segal, который находится на знаменитом бульваре Сансет. Звезда, к удивлению многих, решила вспомнить времена, когда любила эпатировать публику дерзкими образами.

На прогулке Анджелина Джоли появилась в черных кожаных брюках и топе такого же цвета. При этом актриса не надела нижнего белья, поэтому не слишком плотная ткань пикантно выделила грудь звезды. Фанаты в Сети уже назвали этот аутфит «возвращением прежней Энджи». После того как Джоли стала многодетной мамой, она перестала экспериментировать с нарядами, отдавая предпочтения длинным юбкам и скромным платьям.

В некоторых местных СМИ уже появилась информация, что преображение актрисы связано с ее личной жизнью. По слухам, Джоли закрутила роман с музыкантом The Weeknd. Пару уже неоднократно видели вместе. Как сообщают источники, на одну из встреч звезда даже взяла с собой дочерей.

Анджелина Джоли 4 июня отметила свой 46-й день рождения. За долгие годы творческой карьеры она успела прочно вписать свое имя в мировую кинолетопись. В день рождения оскароносной артистки ФАН вспомнил ее яркие и завораживающие роли в большом кино.

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актриса джоли мода голливуд сталь
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