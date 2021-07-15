Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 19:53
19:50
Общество
Фатьяновский праздник пройдет во Владимирской области с ограничениями
19:49
Спорт
Мостовой рассказал, кто должен возглавить сборную России по футболу
19:48
Происшествия
СК начал проверку после ЧП с яхтами в акватории Финского залива
19:48
Политика
Муфтий северо-запада рассказал о дистанционном праздновании Курбан-байрама в России
19:47
Общество
Волонтеры рассказали о проекте помощи девушкам "Позовите Галю" в Белгороде
19:46
Происшествия
Подросток получил травмы при падении дерева в Подмосковье
19:44
Происшествия
«Двуногий зверь» набросился на машину девушки под Оренбургом
19:42
Политика
В Германии отказались комментировать обращение жителей Омской области к Меркель
19:41
Армия
Британцы испугались стать «половой тряпкой» для России в случае провокаций у Крыма
19:39
Шоу-бизнес
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук шокирован новостью о кончине Петра Мамонова
Все новости

Верующего Петра Мамонова отпоют перед похоронами
Общество
Верующего Петра Мамонова отпоют перед похоронами
Global Look Press  /  Vladimir Zaytsev/Russian Look

Москва, 15 июля. Создателя рок-группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова отпоют после смерти. Скончавшийся от последствий коронавируса музыкант был верующим человеком.

О смерти артиста стало известно 15 июля. Перед уходом из жизни Мамонов провел в искусственной коме около двух недель.

«По поводу отпевания и похорон сообщим завтра», — говорится на странице в Instagram, посвященной творчеству актера.

После распада «Звуков Му» артист находился в глубокой депрессии. Выйти из этого состояния ему помогло христианство. Мамонов говорил, что его прапрадед был протоиереем собора Василия Блаженного.

Петра Мамонова похоронят на Троекуровском кладбище. ФАН выяснил, какое наследство оставил после себя актер. На него был оформлен автомобиль Mercedes, кроме того, артист владел домом и квартирой совместно со своей супругой Ольгой.

Жена музыканта выступала также в качестве его менеджера. В браке у них родились двое сыновей. Кроме того, у Мамонова остались два внука.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Верующего Петра Мамонова отпоют перед похоронами
музыкант отпевание мамонов звуки му
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru