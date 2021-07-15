Верующего Петра Мамонова отпоют перед похоронами

Москва, 15 июля. Создателя рок-группы «Звуки Му» и актера Петра Мамонова отпоют после смерти. Скончавшийся от последствий коронавируса музыкант был верующим человеком.

О смерти артиста стало известно 15 июля. Перед уходом из жизни Мамонов провел в искусственной коме около двух недель.

«По поводу отпевания и похорон сообщим завтра», — говорится на странице в Instagram, посвященной творчеству актера.

После распада «Звуков Му» артист находился в глубокой депрессии. Выйти из этого состояния ему помогло христианство. Мамонов говорил, что его прапрадед был протоиереем собора Василия Блаженного.

Петра Мамонова похоронят на Троекуровском кладбище. ФАН выяснил, какое наследство оставил после себя актер. На него был оформлен автомобиль Mercedes, кроме того, артист владел домом и квартирой совместно со своей супругой Ольгой.

Жена музыканта выступала также в качестве его менеджера. В браке у них родились двое сыновей. Кроме того, у Мамонова остались два внука.