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Муфтий северо-запада Хенни рассказал о праздновании Курбан-байрама в условиях пандемии

  /   Обновлено: 15 июля 2021 19:26
Общество
Муфтий северо-запада Хенни рассказал о праздновании Курбан-байрама в условиях пандемии
Global Look Press  /  City News Moskva / Global Look Press

Санкт-Петербург, 15 июля. Праздник Курбан-байрам пройдет в Петербурге с ограничениями из-за коронавируса, однако жестких предписаний пока не выдано.

Председатель централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Северо-Запада» Мохаммед Хенни принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Муфтий северо-запада рассказал, как будет проходить Курбан-байрам в регионе.

«Праздник проходит с ограничениями, но прямых предписаний не получили от властей. В прошлом году были очень сильные ограничения, мы даже не праздновали, только по домам. Массовых встреч не было», — рассказал Мохаммед Хенни.

Первый день праздника — 20 июля. Он будет продолжаться три дня, чтобы мусульмане успели принести в жертву барана или корову, уточнил муфтий.

Ранее сообщалось, что Курбан-байрам и День конституции Дагестана пройдут без массовых гуляний. Такое решение принято в качестве меры борьбы с распространением коронавируса.

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курбан-байрам петербург праздник
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