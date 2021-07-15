Карнаухов указал на неспособность Соболь зарабатывать на жизнь честным трудом

Экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Любовь Соболь призвала сторонников «поддержать правду» материально. Активистка заявила, что ей нужны деньги на новый YouTube-канал. В комментарии ФАН политолог Сергей Карнаухов отметил, что оппозиционеры не умеют и не хотят зарабатывать честным трудом, потому что привыкли жить за чужой счет.

«Жмите кнопку «Спонсировать» под видео или на главной странице канала, чтобы узнать подробности», — говорится в описании под новым роликом, опубликованном на личном канале соратницы осужденного блогера Алексея Навального.

Prt Scr youtube.com / Любовь Соболь

Минимальная сумма поддержки составляет 299 рублей в месяц. Более щедрые спонсоры могут подключить платеж на 599, 999 или 6999 рублей. При этом Любовь Соболь в ролике продолжительностью 49 секунд пообещала, что все данные о жертвователях «будут в безопасности». Она подчеркнула, что, несмотря на ликвидацию экстремистских структур Навального, продолжает говорить «правду», однако для этого ей требуются деньги, ведь все, что у нее есть — это, «поддержка соратников».

По словам доцента РАНХиГС, политолога Сергея Карнаухова, в подобном обращении бывшего юриста ФБК к сторонникам нет ничего удивительного. Он напомнил, что все без исключения отечественные либералы, имеющие собственные ресурсы, под тем или иным предлогом постоянно просят деньги у аудитории. Эксперт констатировал, что без поддержки сторонников или западных кураторов они уже не могут существовать, так как совершенно не хотят работать.

«Гудков, Яшин, Волков, а теперь и Соболь на своих каналах, и вообще на всех ресурсах, в первую очередь собирают деньги. Причина простая — они нигде не работают. Их единственный способ заработка в последнее десятилетие — это донаты и спонсорские деньги зарубежных спецслужб и некоммерческих организаций. Сейчас, когда финансирование прекращено, им очень тяжело пытаться удовлетворять свои потребности накоплениями, которые у них есть. На нормальную работу никто из них не способен. Естественно, они будут продолжать собирать пожертвования со своих сторонников, которые еще сохранились», — объяснил собеседник.

Prt Scr youtube.com / Соловьёв LIVE

Также политолог напомнил, что перевод средств в поддержку Соболь или кого-то из связанных с признанными Мосгорсудом экстремистскими организациями Навального, отбывающего срок в исправительной колонии, может привлечь внимание компетентных органов.

«Почему-то оппозиционеры забывают сказать, что если кто-то отправит хотя бы рубль Соболь либо кому-то, связанному с ликвидированными судом экстремистскими организациями Навального, он будет отвечать по статье 282.3 УК РФ. Она была не просто соратницей осужденного оппозиционера, но еще и долгое время руководила частью его структур, поэтому за донаты ей может грозить уголовная ответственность», — сказал Карнаухов.

В конце беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей доцент РАНХиГС заявил, что не видит никаких перспектив развития YouTube-канала Любови Соболь. По его мнению, он повторит участь ее Telegram-канала, на который с июля 2019 года, когда он был запущен, подписались всего лишь 6250 человек.

«Перспективы у нового YouTube-канала Соболь очень небольшие, судя по ее каналу в Telegram. За несколько лет она не смогла набрать аудиторию даже в 10 тысяч человек. Там очень скромные цифры. Даже какой-нибудь школьник быстрее набирает сторонников и читателей, чем никому не интересная Люба Соболь. Но ее это не смущает. Она политическая акционистка. Вся ее деятельность — это перфоманс и провокации, направленные на привлечение внимания, чтобы заработать хоть какие-то деньги», — подытожил политолог.

Напомним, соратница осужденного оппозиционера Алексея Навального создала свой канал на площадке YouTube 19 июня 2021 года. Об этом Соболь рассказала в соцсетях. Несмотря на рекламную кампанию на «Навальный Live», активистке так и не удалось привлечь подписчиков. С момента запуска на ее канале вышло всего пять роликов, в том числе с просьбой финансовой поддержки.

Ранее ФАН сообщал, что на личный YouTube-канал Любови Соболь подписалось менее одного процента всей аудитории ФБК и Навального.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.