Начальника полиции Уфы задержали за покушение на взятку в 1,5 млн рублей

Уфа, 15 июля. Правоохранители задержали начальника отдела МВД по Иглинскому району. Он подозревается во взяточничестве.

По версии следствия, к полковнику обратился посредник с просьбой об отказе в возбуждения дела некого бизнесмена, замешанного в мошенничестве. Полицейский потребовал 1,5 миллиона рублей за исполнение просьбы.

Выяснилось, что при задержании стражам порядка удалось также поймать взяткодателя. В отношении 42-летнего начальника МВД РФ по Иглинскому району ведется проверка о его причастности к аналогичным случаям. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.