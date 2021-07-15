Россиянам расскажут, как бороться с мошенниками при сборе пожертвований

Москва, 15 июля. Минэкономразвития РФ совместно с НКО и благотворительными фондами проведет разъяснительную компанию, направленную на борьбу с мошенничеством.

Как говорится в сообщении на сайте министерства, речь идет о случаях, когда злоумышленники представляются сборщиками пожертвований. Кампания будет посвящена вопросам развития благотворительности, поддержки НКО и борьбе с мошенничеством, объяснила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

«В этой работе ключевым моментом является просветительская деятельность. Важно объяснить людям, как отличить мошенников от настоящих фондов — и при дарении в коробки для сбора средств, и при жертвовании в интернете», — цитирует замминистра пресс-служба Минэкономразвития.

Она рассказала, что министерство совместно с фондами подготовило памятки для граждан, которые будут распространять в центрах «Мои документы» и «Мой бизнес», а также в других местах массового посещения. Илюшникова добавила, что Минэкономразвития намерено добиться дополнительных средств на финансирование подготовки управленческих кадров благотворительных организаций.

Эксперты по кибербезопасности ранее сообщили о новой схеме телефонного мошенничества. Кроме того, недавно были озвучены советы, как правильно записывать разговор со злоумышленниками.