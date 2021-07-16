Профсоюз здравоохранения Дагестана назвал виновных в задержке COVID-выплат медикам

Махачкала, 15 июля. Медицинские работники, задействованные в работе с больными COVID-19 пациентами, в Дагестане испытывали проблемы с получением стимулирующих выплат. Сложности возникали по вине руководителей лечебных учреждений, считает глава профсоюза работников здравоохранения республики Зумруд Бучаева.

По ее словам, нарушения в доведении до медработников дополнительных выплат фиксировались, однако они не носили системного характера. Все эти проблемы были вызваны просчетами в работе администраций медицинских организаций, которые не готовили вовремя все необходимые документы.

«Проблема в выплатах возникала только потому, что внутриадминистративный ресурс лечебного учреждения не срабатывал должным образом. Необходимые документы для получения тех или иных выплат не были подготовлены. Некоторые администрации медучреждений об этом вообще не подумали. Не было даже приказов, трудовых договоров на ведение определенного вида работы», — сказала Бучаева в эфире РГВК «Дагестан».

Ежемесячные стимулирующие выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, были установлены по инициативе президента России Владимира Путина весной 2020 года. Власти определили, что врачи должны получать по 80 тысяч рублей, медицинский персонал среднего звена — по 50 тысяч рублей, младшего звена — по 25 тысяч рублей. Осенью прошлого года главой государства было принято решение выплачивать им дополнительные деньги за каждую смену.

Ранее ФАН сообщал, что, после вмешательства прокуратуры Дагестана, в 2020 году до медиков, работающих с COVID-больными пациентами, было доведено более 23 миллионов рублей стимулирующих выплат. Всего были восстановлены трудовые права свыше тысячи работников лечебных учреждений.