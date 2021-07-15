Россияне тяжело переживают смерть Петра Мамонова

Москва, 15 июля. Музыкант, поэт и актер Петр Мамонов умер 15 июля от последствий коронавируса. Поклонники, которые до последнего верили в его выздоровление, выражают соболезнования в соцсетях.

Почти три недели врачи в Коммунарке боролись за жизнь 70-летнего Мамонова. Через несколько дней после госпитализации артиста подключили к ИВЛ, а затем ввели в медикаментозный сон. Супруга музыканта Ольга 15 июля сообщила о его смерти. Траурный пост появился и в официальном аккаунте Петра Мамонова в Instagram. В комментариях пользователи начали массово выражать соболезнования. Память артиста почтили и звезды шоу-бизнеса, среди которых Алла Пугачева, Игорь Николаев, Алексей Немов.

«До последнего надеялась и верила в выздоровления Петра Николаевича!»; «Не выразить, какая это утрата. Мамонов был мощный, сложный, многогранный, смиренный...и так до бесконечности!»; «Самые глубочайшие соболезнования семье! Скорбим вместе с вами! Нет слов как жаль», — массово пишут россияне в соцсетях.

Петра Мамонова планируют похоронить на Аллее деятелей искусств на московском кладбище. Соответствующую информацию в Сети распространил источник, близкий к семье. Кроме того, председатель Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил установить памятную табличку на доме, где жил музыкант.