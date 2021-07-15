Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 19:52
19:50
Общество
Фатьяновский праздник пройдет во Владимирской области с ограничениями
19:49
Спорт
Мостовой рассказал, кто должен возглавить сборную России по футболу
19:48
Происшествия
СК начал проверку после ЧП с яхтами в акватории Финского залива
19:48
Политика
Муфтий северо-запада рассказал о дистанционном праздновании Курбан-байрама в России
19:47
Общество
Волонтеры рассказали о проекте помощи девушкам "Позовите Галю" в Белгороде
19:46
Происшествия
Подросток получил травмы при падении дерева в Подмосковье
19:44
Происшествия
«Двуногий зверь» набросился на машину девушки под Оренбургом
19:42
Политика
В Германии отказались комментировать обращение жителей Омской области к Меркель
19:41
Армия
Британцы испугались стать «половой тряпкой» для России в случае провокаций у Крыма
19:39
Шоу-бизнес
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук шокирован новостью о кончине Петра Мамонова
Все новости

Россияне тяжело переживают смерть Петра Мамонова

  /   Обновлено: 15 июля 2021 19:05
Общество
Россияне тяжело переживают смерть Петра Мамонова
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 15 июля. Музыкант, поэт и актер Петр Мамонов умер 15 июля от последствий коронавируса. Поклонники, которые до последнего верили в его выздоровление, выражают соболезнования в соцсетях.

Почти три недели врачи в Коммунарке боролись за жизнь 70-летнего Мамонова. Через несколько дней после госпитализации артиста подключили к ИВЛ, а затем ввели в медикаментозный сон. Супруга музыканта Ольга 15 июля сообщила о его смерти. Траурный пост появился и в официальном аккаунте Петра Мамонова в Instagram. В комментариях пользователи начали массово выражать соболезнования. Память артиста почтили и звезды шоу-бизнеса, среди которых Алла Пугачева, Игорь Николаев, Алексей Немов.

«До последнего надеялась и верила в выздоровления Петра Николаевича!»;

«Не выразить, какая это утрата. Мамонов был мощный, сложный, многогранный, смиренный...и так до бесконечности!»;

«Самые глубочайшие соболезнования семье! Скорбим вместе с вами! Нет слов как жаль», — массово пишут россияне в соцсетях.

Петра Мамонова планируют похоронить на Аллее деятелей искусств на московском кладбище. Соответствующую информацию в Сети распространил источник, близкий к семье. Кроме того, председатель Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил установить памятную табличку на доме, где жил музыкант.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россияне тяжело переживают смерть Петра Мамонова
смерть музыкант мамонов звуки му коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru