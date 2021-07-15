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Сотрудники общежития Бастилия в Йошкар-Оле поделились историей его создания
Общество
Сотрудники общежития Бастилия в Йошкар-Оле поделились историей его создания
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Йошкар-Ола, 15 июля. Бастилией в Йошкар-Оле прозвали общежитие института Волгатех за сильную схожесть с известной французской крепостью.

Внешний вид здания очень похож на Бастилию. Отсюда и пошло название общежития, рассказал заведующий кафедрой физической культуры Иван Гребнев. Оно было построено еще в 70-х. Стены из красного кирпича и архитектурное строение на крыше напоминает французскую Бастилию времен короля Людовика, сообщает «Медиапоток».

Одной из главных улиц в Йошкар-Оле является бульвар Чавайна. Он получил свое название в честь родоначальника марийской литературы Сергея Чавайна. Памятник марийскому литератору установили в 1987 году.

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