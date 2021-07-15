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Найк Борзов сравнил Петра Мамонова с Владимиром Высоцким

  /   Обновлено: 15 июля 2021 20:31
Общество
Найк Борзов сравнил Петра Мамонова с Владимиром Высоцким
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

По глубине души Мамонова можно сравнить с Высоцким. Об этом в комментарии ФАН заявил певец и автор песен Найк Борзов, комментируя печальную новость об уходе из жизни советского и российского рок-музыканта, актера, поэта, радиоведущего Петра Мамонова. Ему было 70 лет.

Как говорит собеседник Федерального агентства новостей, с творчеством основателя группы «Звуки Му» он знаком с юности, много раз бывал на его концертах. 

«Они всегда выделялись на фоне других советских групп. Они были признаны музыкантами маститыми и именитыми на Западе», — говорит Борзов.

Найк Борзов сравнил Петра Мамонова с Владимиром Высоцким
instagram.com  / 

Певец считает, что Мамонов сыграл большую роль в становлении музыкальной культуры не только в родной стране, но и в мире. А его работы в кино были наполнены особой откровенностью.

«Петр Мамонов — один из столпов нашей отечественной музыки, один из революционеров музыки, даже на мировом уровне. Конечно, нельзя не упомянуть его роли в кино, его некую откровенность. Ну с кем сравнить его? С Высоцким если только. Такой ширины человек, глубины. Когда такие люди уходят от нас, это всегда очень печально, грустно. Еще и на фоне этого коронавируса. Я переживаю очень», — делится исполнитель.

О том, что Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом, стало известно 1 июля. Спустя некоторое время он был переведен в реанимацию. Его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Новость об уходе музыканта из жизни разлетелась в Сети мгновенно. Коллеги, поклонники его таланта выражают искренние соболезнования семье артиста. Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук шокирован новостью о смерти Мамонова.

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