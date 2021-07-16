Лучшую буренку России выбрали в Нижегородской области

Саранск, 15 июля. Агропромышленную выставку «День поля – 2021» в Нижегородской области дополнил конкурс на лучшую племенную корову. За звание буренки-победительницы боролись 54 животных.

Эксперт из Санкт-Петербурга Елена Латух оценивала конкурсанток по состоянию вымени, ног, а также проявлению особенностей породы.

Среди черно-пестрых коров первое место заняла Герра из Дальнеконстантиновского района. А в группе бурых швицких по всем параметрам своих соперниц превзошла Лежанка из Воротынского района. Хозяева победительниц получили денежные призы, кубки и дипломы от регионального минсельхоза.

Ранее ФАН писал о развитии сельского хозяйства Мордовии. В регионе засеют заброшенные поля.