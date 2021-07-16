Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 03:28
03:21
Экономика
Российские банки обложили должников незаконными платежами
03:09
Общество
Мораторий на изъятие имущества за долги могут распространить на автомобили
03:04
Общество
Автоблогер Давидыч продает свою BMW M5 CS ниже рынка
03:02
Общество
Смертельный яд пауков способен справляться с последствиями инфаркта
02:54
Происшествия
Четверо полицейских пострадали в результате перестрелки в Техасе
02:50
Общество
Безос возьмет на борт космического корабля New Shepard 18-летнего студента
02:50
Экономика
Российским фермерам разрешат строить гостиницы на своих землях
02:49
Армия
Морская авиация ЧФ получит новейшие противолодочные вертолеты Ка-27М
02:47
Общество
Вода без дополнительной очистки может навредить здоровью
02:22
Экономика
Россия и КНР урегулировали влияние санкций третьих стран на финансовую систему
Все новости

Лучшую буренку России выбрали в Нижегородской области
Общество
Лучшую буренку России выбрали в Нижегородской области
vk.com  /  Министерство сельского хозяйства Нижегородской области

Саранск, 15 июля. Агропромышленную выставку «День поля – 2021» в Нижегородской области дополнил конкурс на лучшую племенную корову. За звание буренки-победительницы боролись 54 животных.

Эксперт из Санкт-Петербурга Елена Латух оценивала конкурсанток по состоянию вымени, ног, а также проявлению особенностей породы.

Среди черно-пестрых коров первое место заняла Герра из Дальнеконстантиновского района. А в группе бурых швицких по всем параметрам своих соперниц превзошла Лежанка из Воротынского района. Хозяева победительниц получили денежные призы, кубки и дипломы от регионального минсельхоза.

Ранее ФАН писал о развитии сельского хозяйства Мордовии. В регионе засеют заброшенные поля.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лучшую буренку России выбрали в Нижегородской области
россия нижегородская область сельское хозяйство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru