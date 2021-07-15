Первые 37,4 тысячи тонн импортного сахара ввезли в Россию

Москва, 15 июля. Министерство сельского хозяйства России объявило о начале закупок импортного сахара. В страну ввезли первые 37,4 тысячи тонн продукции без пошлины.

Согласно данным ведомства, в общей сложности по заключенным контрактам в рамках беспошлинного импорта ввезено более 37,4 тысячи тонн белого сахара. Ключевыми поставщиками являются Алжир, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия и ФРГ. Максимальный для ввоза объем составляет 350 тысяч тонн, передает «Российская газета».

Прежде ставка на белый сахар из стран, не входящих в ЕАЭС, находилась на уровне 340 долларов за тонну. Согласно планам Минсельхоза России, введение меры не только обеспечит потребности страны в товаре, но и стабилизирует стоимость на национальном рынке.

Совет Евразийской экономической комиссии ранее отменил ввозную пошлину на транспортировку сахара в страны ЕАЭС. Льгота устанавливается на период с 15 мая по 30 сентября текущего года.