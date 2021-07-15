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Косметолог предупредила об опасности использования термальной воды в жару
Общество
Косметолог предупредила об опасности использования термальной воды в жару
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Москва, 15 июля. Польза термальной воды не доказана, а вот вред коже в жаркую погоду она может нанести, считает косметолог Ольга Петрунина.

Брызги термальной воды на коже в жару на открытом солнце могут вызвать ожог, предупредила косметолог. Использование пульверизатора с термальной водой в людных местах может привести к излишним загрязнениям кожи, влага притянет к ней пыль и грязь.

Термальная вода, вопреки расхожему мнению, не увлажняет кожу, а лишь смачивает ее. Эффект от использования этого средства в жару может быть противоположным — обезвоживание кожи за счет испарения воды вместе с собственной влагой кожи.

«Я бы не рекомендовала пользоваться термальной водой», заявила Петрунина в интервью «Радио 1».

Для защиты кожи от обезвоживания косметолог рекомендовала пользоваться легкими увлажняющими кремами с высоким уровнем защиты от солнца.

Косметолог, бьюти-нутрициолог, тренер по омоложению Анна Кугук рассказала, в каких случаях длительное нахождение под солнцем противопоказано. Пилинг, косметика с кислотами и розацеа — три сучая, когда лучше воздержаться от попадания прямых солнечных лучей.

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